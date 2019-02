Cortocircuito habría provocado el incendio de una tragedia en el Flamengo que pudo ser mucho peor

Los jóvenes que lograron salir del centro de entrenamiento Ninho do Urubu reportaron que el incendio habría comenzado luego un cortocircuito en uno de los aires acondicionados del lugar, lo que terminó por hacerlo estallar a las 5:00 horas de la mañana, motivo por el que tomó desprevenidas a las víctimas.

Por si fuera poco, las instalaciones del Flamengo no cuentan con el certificado del cuerpo de bomberos en contra de los incendios, lo cual no quiere decir que no existieran las precauciones mínimas para evitarlos. Por el momento, en Río de Janeiro se han decretado tres días de luto en honor a las víctimas de tan terrible accidente.