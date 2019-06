Trinidad y Tobago y Guyana se despiden de la Copa Oro con empate a punta de golazos

Tuvo que pasar media hora de partido para presenciar el primer disparo a portería y vaya jugada de calidad que regaló el portero guyanés Quillan Roberts . En un error de su defensa que no cortó una pelota al área, Jomal Williams quedó perfilado y cruzó al cancerbero que respondió con una atajada de grandes proporciones lanzándose cuan largo es.

Esa ocasión animó a los Soca Warriors a lanzarse por el primer gol de la tarde, pero el arquero de Guyana estaba listo para taparlo todo. Primero Levi García trató de colocarla luego de encarar, y Roberts tuvo otro paradón, y luego Molino no le pegó bien solito frente a la portería.

Luego de una patada infame que no le valió ni la amarilla, Guyana se salvó de perderlo el 88’ con un desborde de Leston Paul que se le escapó a Roberts y por poco cuesta no sumar. Al final, el duelo caribeño terminó igualado para que ambas selecciones no se despidieran de la Copa Oro 2019 con las manos vacías.