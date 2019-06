Tras estrenarse con éxito en el Bayern Munich, Alphonso Davies pone la mira en la Copa Oro

El torneo de selecciones comienza el sábado (7:30 pm ET | Univision), cuando Canadá se enfrente a Martinica. Davies espera que su país pueda protagonizar una sospresa a nivel regional, tal como ocurrió en el año 2000, cuando Canadá se quedó con el título.

"Creo que mi mentalidad creció mucho", agregó el atacante. "Ahora ganar es más importane para mí, también el hecho de ayudar a mi equipo de cualquier manera posible. En poco tiempo esos jugadores me enseñaron mucho. No veo la hora de regresar".

Robben y Ribéry no estarán en el club alemán cuando comience la próxima temporada. Y eso puede implicar un papel más importante para Davies en la temporada 2019-20.

"Para ser honesto, no lo se", comentó el canadiense. "Eso es algo que decidirá el entrenador. Donde me quiera y cuando me quiera, estoy dispuesto a darlo todo en cualquier posición".