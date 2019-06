'Tata', Te Kloese y Guillermo: tres pilares desde los que se eleva la carrera de Uriel Antuna

Para Uriel , el primer contacto con el seleccionador Gerardo Martino fue fundamental. "Hace poco fue Martino a Los Ángeles y estuve hablando un poquito con él. Y sí, claro que me entró por la cabeza quedarme un poquito más para seguir, para mi experiencia, para no moverme tanto de un lado a otro. Porque siempre que te mueves es empezar desde el principio" , comentó en ese momento, cuando quizás todavía no imaginaba que podría estar en la lista definitiva de 'Tata' para el torneo de selecciones.

"No tuve mucha participación en Holanda. Fue una etapa difícil", recordó Antuna. "Yo tenía en mente salir. Todavía me quedaba medio año de contrato, y junto con Manchester decidimos salir, porque el club donde estaba no cumplía o no hacía lo que estaba pactado".