‘Tata’ Martino: “Si se pierde la Copa Oro no pasa nada”

Consciente de que el título del torneo es de mayor responsabilidad para el combinado mexicano, Martino descartó que ‘vaya a pasar algo’ si no logran conseguir el ansiado trofeo, más allá de lo que se puede generar alrededor de la derrota.

“En cualquier situación que uno pierda lo que sucede en el entorno es eso (se contamina el ambiente) pero no pasa nada.

“Cuando uno compite, en esta Copa hay 16 selecciones y 15 deben estar preparadas para perder y uno para ganar, hablo de diferentes objetivos, uno ganar, para eso estamos, pero con cinco meses que llevamos también hay objetivos secundarios que no podemos perder de vista y hay que trabajar con la mirada cercana, pero también con la mirada lejana”, manifestó el timonel.

Incluso, Martino expresó que más allá de que un equipo saldrá desilusionado por caer en lo que representa una Final, también deben estar claros que el fútbol no se detiene y el proceso seguirá.

“Lo veía estando desde fuera, he visto muchas veces Copa Oro y siempre supe de México obligada, la responsabilidad nunca la ocultamos, la seguimos sosteniendo, hay que mirar todo el contexto. Más allá de que sería una gran desilusión hay que seguir adelante y seguir mejorando, a lo mejor el objetivo más importante sí está a largo plazo”, dijo.

“Algunas me ha tocado ganar y muchas perder, leía una artículo que es la cuarta internacional, las tres anteriores me tocaron perderlas, espero que ahora suceda lo mismo que el año pasado, no sé si hay que tener tanto conocimiento de cómo ganar una Final.