'Tata' Martino espere recuperar la eficacia ante Team USA

“Yo creo que nosotros a lo largo de la Copa Oro no hemos tenido ningún retroceso respecto a la idea. Lo que hemos tenido el partido pasado no estuvo en discusión en cuanto a la idea y el triunfo, pero el equipo evidentemente después de los primeros 15 minutos no se sentía lúcido, le faltaba esa marcha que le permite sacar los metros necesarios para hacer los goles.