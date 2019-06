Roberto Alvarado: "Vamos bien, pero creo que podemos estar mejor"

"Vamos bien, pero creo que podemos estar mejor, que podemos todavía dar un esfuerzo más grande, hacer las cosas mejor. Obviamente en estos días he trabajado en lo que nos hizo falta, pero vamos por buen camino y creo que se está trabajando muy bien", expresó el 'Piojo' tras la victoria sobre Canadá por 3-1 en su segundo partido de la Copa Oro .

"Me siento bastante bien, venía de un torneo con Cruz Azul que terminamos en la Liguilla, pero ahora en la selección me siento bastante bien, bastante contento, obviamente tener la confianza del entrenador me motiva bastate para trabajar más y mejorar cada día más y (estoy) bien feliz por el gol, que sea el primero de muchos en torneos con la selección", añadió.