Rivales del Tri: ¡Más allá del fútbol! Cuba y su historia de deserciones en la Copa Oro

La cuenta no paró en 2007, Osvaldo Alonso y Lester Moré se escaparon en Houston. Alonso llegó a jugar en el Seattle Sounders, fue elegido el Jugador Más Valioso en 2010 y 2011, además de que se naturalizó estadounidense: “Supuso dejar atrás todo; mi país, mi familia, mis amigos, fue una decisión muy dura, pero la vida me ha demostrado que hice lo correcto y no me arrepiento. La vida en Cuba es muy complicada, todos conocemos la realidad de la isla”, le dijo Osvaldo a Marca en 2013.