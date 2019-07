Para México ya no es obligación vencer a selecciones de Concacaf, consideró Moreno

"Yo creo que es de mis mejores sueños de cuando estaba Culiacán a los siete años, porque no me imaginé que iba a estar aquí hablando de los 100 partidos con la selección mexicana. No sé cuántos más me aguantará el cuerpo o me necesitarán, pero siempre estaré abierto a la posibilidad de jugar. Creo que es el máximo orgullo que tenemos como futbolistas mexicanos.