Ochoa engrandece a Martino: “Ya no cambiamos por el rival, obligamos al rival a cambiar”

“(Martino) No es alguien que cambie con base en otro equipo, es alguien que obliga que el otro equipo cambie con su estilo de juego, tiene esa línea.

“Hay poco tiempo para trabajar, pocos días, van llegando cinco, seis y no hay mucho tiempo en selecciones, es de paciencia, de calma, de irnos adaptando y conociéndonos y esto nos va a servir mucho de cara a las eliminatorias”, manifestó.

“Me gusta la forma clara que tiene de dar las indicaciones, la idea de juego, es alguien que te transmite mucha tranquilidad, seguridad para jugar, no te pide que hagas nada nuevo, nada que no hayas hecho en tu equipo”, dijo.

Desde hace tiempo ya lo era, pero hoy más. Guillermo Ochoa es junto con Andrés Guardado los elementos más experimentados del Tri que encarará la Copa Oro 2019 y aunque otros que también tienen gran experiencia han decidido no atender el llamado, el portero del Tri ve la ilusión de los ‘nuevos’ como un gran elemento para pensar en el título.

“Veo un grupo en el que muchos no han tenido la oportunidad de ganar esta Copa… platicando con Raúl (Jiménez) le pregunté: “¿cuántas Copas Oro tienes? Estuviste en la pasada, ¿no?”, y me decía que no ha estado porque se fue a una Copa América.