Martino sobre Tecatito: "Se convocaron a 29 y él no está"

Al ser cuestionado por la no inclusión de Jesús ‘Tecatito’ Corona a la prelista de la Selección Mexicana para Copa Oro 2019 , Gerardo ‘Tata’ Martino fue tajante al decir que tras un análisis de los posibles convocados tomó la decisión de no llamar al extremo del Porto.

“No he vuelto hablar con Corona desde la previa de la convocatoria de los amistosos frente a Paraguay y Chile. Jugador que recibió una preconvocatoria, era un jugador de los posiblemente convocados y en el análisis que hicimos tomamos la decisión de no convocarlo. Dentro los 29 futbolistas Corona no está”, externó.