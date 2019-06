Lucas Cavallini lo tiene claro: “Ante México definimos el primer lugar del grupo”

Finalmente, Cavallini no quiso hablar de su futuro en el fútbol mexicano pues se le pone más allá del Puebla en donde jugó la última temporada.



“No sé, mi cabeza está acá en este torneo. Eso se habla con la gente que corresponde, no tengo que ver con ese tema, si sale algo me enteraré pero por ahora no sé nada”, puntualizó.