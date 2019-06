Hora de inicio y cómo ver el partido Bermudas vs Nicaragua de Copa Oro 2019

Ver Aquí En Vivo Bermudas vs Nicaragua

• Ficha del juego Bermudas vs Nicaragua . • Torneo: Copa Oro 2019 • Fecha: lunes 24 de junio. • Hora de inicio: 6:30 p.m. ET. • Estadio: Red Bull Arena, Nueva Jersey. • Canal de TV: Univision, Univision Deportes, Univision TDN. • Streaming en vivo : Univision Deportes.

"Siento que ya no funciona. Lo que los muchachos me hicieron en Costa Rica con los actos de indisciplina es prueba de que ya no hay respeto hacia el cuerpo técnico ni a Nicaragua. Por eso es importante el cambio", declaró Duarte a periodistas, visiblemente frustrado tras la derrota ante Haití.