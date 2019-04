Gerardo Martino y su eterno romance con Atlanta

En Atlanta vivió cosas que lo hacen amar la ciudad. Es más, Gerardo Martino se hubiera quedado ahí para siempre y no tiene problema en reconocerlo. Sin embargo, el ahora técnico de la Selección Mexicana regresa a al lugar con nostalgia pese a que es poco el tiempo que que, por ahora, solo va ‘de paso’.

Incluso, fue honesto y dejó en claro que "si Atlanta me hubiera tomado con 10 años menos, nunca me hubiera ido de aquí. Me gustó todo".