Gerardo Martino no se alarma con la lesión de Erick Gutiérrez: "Es un tema muscular"

"Se me ocurre que es algo que la Concacaf debería de contemplar, cuando se constata que un jugador queda fuera de la competencia por lesión, ya que hay una lista de 40 previos, por qué no poder reemplazarlo, por qué la necesidad de quedarte con un jugador menos”.

Respecto a la gravedad de la lesión del "Guti", el 'Tata' Martino prefirió no adelantar nada para no generar información errónea.

“Lo de Gutiérrez es un tema muscular y no digo más, porque me aventuré con lo de Héctor y ahora está a punto de entrenar con el grupo”, agregó.

Finalmente, al hablar del caso de Pizarro, Gerardo Martino advirtió que el jugador aún no está para jugar, por lo que no pueden arriesgarlo.

“Pizarro, si está, si no se ha complicado. No se siente al cien por ciento, trabaja bien, a lo largo de los días, no se siente con la confianza de poder jugar. Cuando hace el cambio de ritmo, tiene dolencias y no vamos a arriesgar.”