EXCLUSIVA | Gerardo Martino probará a nuevos jugadores para el Tri de Copa Oro

"Yo tenía la creencia que eran dos partidos amistosos como parte de la preparación, no como Fecha FIFA. Al ser considerada fecha FIFA, nosotros no nos podemos permitir no traer un jugador más que acumule entrenamientos, independientemente que después vaya a quedar fuera de la Copa Oro", señaló el estratega de la selección mexicana en referencia a la convocatoria del pasado mes de marzo.