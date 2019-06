Edson Álvarez: “El sueño de Europa está cada vez más cerca”

Hoy más centrado que nunca y con los objetivos bien claros. Edson Álvarez señaló que el sueño de emigrar al fútbol del viejo continente está cada vez más cerca y las noticias llegarán tras la Copa Oro 2019.

El canterano del América tiene claro que primero está la selección mexicana y por ello está enfocado en conseguir el título con el Tri, aunque la ilusión de ir a Europa es cada vez más grande.

“Se abren las posibilidades, estoy muy contento de cada vez estar más cerca de ese sueño que anhelo con todo mi corazón y esperemos que sea lo mejor para mí, para el club y veremos terminando esta Copa.

“Que sea la mejor, si hay dos ofertas analizaremos cuál es la mejor, la que se adapta mejor a mi estilo de juego, pero a donde sea es tratar de aportar lo mejor, aprender y disfrutar”, señaló.

FORZÓ SU LESIÓN PARA JUGAR

En entrevista con Univision Deportes, Edson reveló que incluso trató de forzar al máximo su cuerpo para superar la lesión y poder jugar la última liguilla con América, sabedor de que pudieron haber sido sus últimos juegos con el cuadro que lo vio nacer.

“Por algún momento traté de forzar el regreso, no había pasado ni una semana y traté de estar en la cancha, lo intentamos y me dolió mucho la rodilla, pero pasaba que quería estar porque no sabía si iban a ser mis últimos partidos”, indicó el contención.

Cuestionado sobre cómo ha manejado la vorágine de situaciones positivas que le han llegado en su corta carrera tras el debut, la convocatoria a la Copa del Mundo, ahora indiscutible con el ‘Tata’ Martino y aun tris de irse al balompié europeo, Edson apeló a su familia para expresar que tiene muy claras sus bases.

“Esa etapa de que ‘me cayera el veinte’ ya paso, fueron tantas cosas al principio, no solo en selección, sino desde América y ahora me toca asumir la responsabilidad que se me está dando.

“A los 21 años no es fácil todo lo que se vive, pero teniendo mi familia al lado es más que suficiente porque ellos me ayudan a recordar todo lo que he pasado, sufrido y cada vez disfruto más pararme en la cancha”, puntualizó.