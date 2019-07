¿Descanso en una Semifinal? ‘Tata’ Martino resaltó nivel de Copa Oro

Pese a disputar 120 minutos ante Costa Rica y tener apenas 72 horas para recuperar a sus jugadores, Gerardo Martino señaló que no buscará darle descanso a sus jugadores ante Haití, pues más allá de tratarse de una Semifinal, también resaltó el nivel del torneo pese a que muchos lo devalúan.

“He visto buenos partidos de Copa Oro, el México-Costa Rica fue muy buen partido, no sé si he visto tantos juegos de Copa América con ese nivel, no digo que sea mejor. Es difícil jugar con un estándar en fase de grupos a otro nivel en Cuartos porque el salto entre Martinica y Cuba y encontrarte a un rival que casi es candidato, es muy diferente”, dijo.