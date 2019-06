Cómo y dónde ver el partido Jamaica vs Panamá por los Cuartos de Final de Copa Oro 2019

El combinado de Jamaica enfrentará a su similar de Panamá con el cometido de confirmar su buen momento por los Cuartos de Final de la Conacacaf Copa Oro 2019 a disputrse hoy domingo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Ver Aquí En Vivo Jamaica vs Panamá

· Ficha del Juego: Jamaica vs Panamá

· Torneo: Copa Oro 2019

· Fecha: domingo, 30 de junio de 2019.

· Hora de inicio: 5:30 PM ET

· Estadio: Lincoln Financial Field de Philadelphia.

· Canal de TV: Univision, Univision Deportes y Unimas.

· Streaming en vivo: Univision Deportes.