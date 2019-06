Comó y dónde ver el partido Cuba vs Martinica de la Copa Oro 2019

- Copa Oro 2019 · Ficha del juego Cuba vs Martinica · Hora de inicio: 8:00 p.m. EST. · Estadio: Sports Authority Field at Mile High, Denver. · Canal de TV: Univision, Univision Deportes, Univision TDN. · Streaming en vivo: Univision Deportes.

“Mis compañeros me ayudaron para tener varias oportunidades y no pude lograrlo”, admitió Parsemain. “Tal vez el miércoles pueda marcar y podamos ganar. Sé que me recuperaré, no es la primera vez que he tenido una mala noche, sé que puedo marcar goles”, dijo el atacante de 31 años.