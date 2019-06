Cómo ver y hora de inicio del partido Jamaica vs Curazao de la Copa Oro 2019

Las selecciones de Jamaica y Curazao disputarán este martes una jornada crucial en la que se definirán los dos clasificados por el Grupo C para los Cuartos de Final de la Concacaf Copa Oro.

Ver Aquí En Vivo Jamaica vs Curazao

Los encargados de abrir la fecha del martes serán las selecciones de Jamaica y Curazao , a segunda hora se medirán Honduras vs El Salvador a las 10:30 PM ET .

• Ficha del juego Jamaica vs Curazao.

• Torneo: Copa Oro 2019

• Fecha: martes 25 de junio.

• Hora de inicio: 8:00 p.m. ET.

• Estadio: Banc of California, Los Ángeles.

• Canal de TV: Univision, Univision Deportes, Univision TDN.

• Streaming en vivo: Univision Deportes.