Cómo ver y hora de inicio del partido Honduras vs El Salvador de la Copa Oro 2019

Los hondureños ya no tienen ninguna oportunidad de pasar a la siguiente fase por lo que su partido, además de mero trámite, se presta para complicar las aspiraciones salvadoreñas de pasar a la siguiente fase.

• Ficha del juego Honduras vs El Salvador.

• Torneo: Copa Oro 2019

• Fecha: martes 25 de junio.

• Hora de inicio: 10:30 PM ET.

• Estadio: Banc of California, Los Ángeles.

• Canal de TV: Univision Deportes, Univision TDN.

• Streaming en vivo: Univision Deportes.