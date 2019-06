Cómo ver en vivo Trinidad y Tobago vs Guyana de la Copa Oro 2019

Las selecciones de Trinidad y Tobago vs Guayana se despedirán este miércoles de la Copa Oro 2019, cuando disputen su último partido del grupo D, en la que solo el honor estará en juego ya que ambas están eliminadas.

Ver Aquí En Vivo Trinidad y Tobago vs Guyana

Sin haber podido sumar ni un punto, trinitenses y guyaneses serán los encargados de abrir una jornada a las 6:30 PM ET en el Children's Mercy Park de Kansas City, que a segunda hora (9:00 PM ET) enfrentará a Estados Unidos vs Panamá por el liderato del grupo.