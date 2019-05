Alexis Lalas lanzó dura crítica contra Vela, Herrera y Chicharito

Lalas señaló que no hay motivo para que un futbolista le diga ‘no’ a vestir la playera de su país, aunque también manifestó que las reiteradas negativas de Carlos Vela más bien podrían ser resultado de que algo no va bien en el combinado mexicano.

“Para mí es muy extraño ese tipo de decisiones porque en este momento cumpliré 49 años y si Greg Berhalter (DT de Estados Unidos) me llama y me dice: “Te necesito este verano para la Copa Oro…” estaré ahí. Cuando tu país te llama, tu vas aunque estés cansado, tengas un año muy largo o hasta si estas lastimado. Así es como yo lo veo.

“Si un jugador grande no quiere estar en la selección, primero, parte del trabajo del DT será tratar de convencerlo hasta cierto punto. Después, si ellos todavía no quieren participar, está bien, pero no lo vuelves a llamar porque no quieres a gente que no quiere ser parte de tu proyecto, no importa lo bueno que sean.