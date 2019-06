¡60 veces Team USA! Estados Unidos va por una victoria histórica ante Curazao

La fase de Cuartos de Final de la Copa Oro culminará el domingo con el encuentro entre Estados Unidos y Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Jamaica y Panamá, que se llevará a cabo en el mismo inmueble como preliminar.

Estados Unidos clasificó en el liderato del Grupo D, tuvo marcha perfecta con tres victorias, 11 goles anotados y no recibió ni uno: 4-0 vs. Guayana, 6-0 vs. Trinidad y Tobago, 1-0 vs. Panamá. Gyasi Zardes fue su mejor anotador, con tres.

Curazao clasificó en segundo puesto del Grupo C, arrancó perdiendo ante El Salvador 0-1, pero en la segunda jornada derrotó 1-0 a Honduras, lo que significó su primera victoria en su participación dentro de este torneo, y cerró empatando 1-1 con Jamaica. Leandro Bacuna y Jurien Gaari fueron los anotadores.

Para el equipo de las barras y las estrellas es su undécima participación en la fase de Cuartos de Final de Copa Oro, al igual que México y Costa Rica siempre ha estado presente, pero es la selección que más veces la superó, nueve, por siete del Tri y cuatro de los ticos.

Estados Unidos nunca ha perdido un partido de Cuartos de Final en Copa Oro. Fue eliminado la primera vez que la disputó, en la edición de 2000, pero al perder en penales ante Colombia, tras el 2-2 en tiempo reglamentario cayó 1-2 en la serie, solamente Lewis le pudo marcar a Miguel Calero, Gonzalo Martínez y Andrés Mosquera hicieron los tantos colombianos.

En ocho de los otros nueve cotejos de Cuartos de Final, Estados Unidos en 90 minutos, solamente en la edición 2009 llegó al alargue y definió en tiempo extra. En esos nueve cotejos acumula 31 goles anotados y solamente 4 recibidos:

4-0 vs. El Salvador en 2002; 5-0 vs. Cuba en 2003; 3-1 vs. Jamaica en 2005; 2-1 vs. Panamá en 2007; 2-1 vs. Panamá en 2009; 2-0 vs. Jamaica en 2011; 5-1 vs. El Salvador en 2013. 6-0 vs. Cuba en 2015; 2-0 vs. El Salvador en 2017.

Los estadounidenses se presentan con ocho victorias seguidas en Copa Oro, la última vez que no ganaron fue en su presentación en la Copa Oro 2017, empataron 1-1 con Panamá. Es la tercera vez que tiene una racha similar pero en las anteriores no llegó a nueve, en 2009 debido al empate 2-2 vs. Haití y en 2015 debido al empate 1-1 vs. Panamá.

Curazao participa por segunda vez en la Copa Oro, en la edición 2017 perdió sus tres partidos de la fase de grupos: 0-2 vs. Jamaica; 0-2 vs. El Salvador; y 0-2 vs. México. El triunfo en la edición actual contra Honduras y el empate frente a Jamaica son los únicos partidos en que hizo gol y sumó puntos.