¿Y la luna de miel? Las razones del fracaso de Cruz Azul en Copa MX

Cruz Azul ha sido eliminado de la Copa MX y no podrá defender su título como vigente campeón de la competencia copera mexicana, esto luego de caer ante Alebrijes de Oaxaca 1-0 en el Estadio Azteca durante la última jornada de la competencia.

Sin embargo, el error de los celestes no solo fue durante el cierre de la fase regular de la copa, sino durante todo el torneo que iniciaron el 16 de enero cuando recibieron a La Fiera el primero de dos encuentros de local, en los que fueron derrotados.

Ya sin Walter Montoya, Ángel Mena, Iván Marcone e inclusive Andrés Rentería, piezas fundamenteales en torneo pasado, no solo en la creación de juego sino en los goles, que ya no se encuentran en la escuadra de Caixinha, los celestes no lograron destacar en el presente torneo y quedaron terceros de Grupo 5, superados por León y Alebrijes, para así concretar su primer fracaso del Clausura 2019.