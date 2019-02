Se definieron las fechas y horarios para Octavos de Final de la Copa MX

Ese mismo día, pero a las 21:15 horas se llevarán a cabo tres encuentros, América vs Pachuca, en el Estadio Azteca , Tijuana vs Alebrijes, en el Estadio Caliente, y Dorados vs Atlas, en el Estadio Banorte.

Para el miércoles 27 de febrero, habrá doble carteleras en los siguientes horarios: 19:00 horas y 21:15 horas. Veracruz vs Mineros de Zacatecas y Pumas vs Zacatepec serán los duelos en el primer horario, mientras que Juárez vs León y Chivas vs Atlético San Luis serán los que cierren toda actividad de Octavos de Final de la Copa MX.