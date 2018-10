Pachuca echa a Tigres en penales y el Tuzo es semifinalista de la Copa MX

Pachuca no supo sentenciar y la tercera de Enner Valencia fue la vencida. El ecuatoriano no volvió a fallar en su tercer mano a mano con el Conejo y empató todo con gol agónico de último minuto al 93 con 40 segundos, obligando a que se tiraran penales. Justo antes de que terminara el tiempo regular, el técnico del Pachuca, Francisco Ayestarán sacó al Conejo Pérez para meter a Alfonso Blanco para la tanda de penaltis. El veterano salió enojado por la sustitución que, a la postre, no quedó justificada pues Blanco no atajó ni uno solo de los penales de Tigres. Los regios se eliminaron solos.