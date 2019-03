José Luis Higuera sobre la actitud de Chivas: "Se vio un equipo un poco espantado"

A su regreso a Guadalajara tras la derrota del miércoles por la noche de Chivas 2-0 ante el América en el Estadio Azteca, José Luis Higuera, CEO del Grupo Omnilife-Chivas, lamentó la actitud que reflejó su equipo como un equipo espantado, algo que no caracteriza al club.

“Mi opinión es que, en lugar del planteamiento, el problema fue la ejecución, creo que hoy sí, la verdad se vio un equipo que no somos, se vio un equipo, no sé si la palabra correcta sea, un poco espantado, no sé, la verdad no es lo que esperábamos”, señaló Higuera y aseguró que más que cuestionar la propuesta de José Saturnino Cardozo, dejan claro que eso no los representa.

“Es interno, son temas mucho más de la directiva con el DT. El mensaje que tenemos nosotros es que Chivas eso no es, eso no nos representa, ni jugamos nunca así, lo importante que (eso) se recuerde. No es la primera vez que perdemos con el América ni será la última”, dijo.





Respecto a si el puesto del entrenador paraguayo está en riesgo tras perder el primero de dos juegos contra las Águilas del América, el directivo dijo que el proyecto está sólido y que las personas encargadas de dar continuidad a Cardozo están cerca y trabajando en ello.

"Lo hemos dicho muchas veces, de eso de garantizar (continuidad de Cardozo) no se habla, nosotros estamos sólidos con él, muy claro, muy cerca Mariano (Varela), la gente que debe estar cerca, lo está, estamos informados y tampoco es para hablar de la continuidad de Pepe”, acotó.

Higuera subrayó que Cardozo está consciente de que Chivas está a la baja, y no solamente por la eliminación, pues a la dirigencia le preocupa la falta de generación de ocasiones ofensivas y necesitan que la derrota con América se analiza detenidamente para no repetir la actitud.

"Creo que él es el primero que sabe que el equipo viene a la baja, eso es cierto y no vamos a decir que solamente fue el partido del América, lo grave es que ahora no generamos, sí se vio el equipo ahora, te diría que hoy, no hay nada rescatable, fue un partido precisamente para olvidar y no volverlo a hacer", sentenció.