Cardozo, desilusionado tras el Clásico: “Nos duele mucho; el responsable soy yo”

“Nos morimos de nada, no me gustó el partido, tenemos que analizar lo que hicimos, pero bueno, es la Copa, tenemos una revancha muy importante el sábado”.

Cardozo no dudó en juzgar lo hecho por su escuadra en el Estadio Azteca y ofreció disculpas por el accionar de Chivas.

“ Ofrezco disculpas a la afición , directiva, a todos. Asumo mi responsabilidad, el equipo, individualmente ha caído un poco y colectivamente lleva a que el equipo no funcione. Hay que darle vuelta a la página, nos duele mucho, este no es el Chivas que queremos”.

El estratega paraguayo señaló todos los defectos que tuvo el Rebaño ante América y no dudó en afirmar que lo visto en el campo no corresponde a un equipo grande.

“Esto va a cambiar. Dieter (Villalpando) no jugó bien, él lo sabe. Hoy no se salva nadie, incluso el cuerpo técnico, así soy de duro. Un equipo grande debe jugar los 90 minutos, sobre todo en un partido grande. Nos faltó posesión, coordinación, no dábamos ni tres pases seguidos”.