Iniestra: "Maradona es un técnico más que no me genera ilusión"

Por una parte, Andrés Iniestra se sincera: " Maradona es un técnico más, no me crea ilusión, ni nada. Es un técnico que viene con el equipo rival y hasta ahí". Y, por otra, Bruno Marioni admite que será importante "la presencia de Maradona en C.U, por el afecto que tengo yo con él y, seguramente, el afecto que él me tiene. Será un partido emotivo para mí".