Henry Martín niega molestia con América o con el 'Piojo' Herrera

A horas de disputar la Final de la Copa MX casi con la titularidad garantizada, Henry Martín terminó con los rumores sobre su falta de celebración de goles que apuntan a un problema tanto con el América como con Miguel Herrera, situación que aseguró es completamente falsa.

"En ningún momento yo estoy enojado por no ser titular, sé que es parte de un equipo de fútbol. Sabemos que las situaciones están para bien o para mal para nosotros como jugadores y que el único que decide es el técnico.

"Nosotros estamos para trabajar, demostrar dentro de la cancha y ponérsela complicada al entrenador para que el pueda tomar a mejor decisión. Si me ponen o no, eso no me enoja. Si no estoy en la cancha trabajo aún más para demostrar que debo estar ahí", aseguró el futbolista mexicano a Univision Deportes.



Henry ho le ha sido fácil el ganarse un lugar en el cuadro titular del América. Lo sabe y está consciente. Y aunque ha tenido disparates de tirar la toalla recuerda sus enseñanzas familiares para seguir por la senda correcta.

“Hay momentos en los que digo que ya no quiero ni puedo seguir, pero llego a la casa, tengo a mi familia y recuerdo lo que me enseñaron desde pequeño. Esto es para lo que trabajé toda mi vida y tengo que seguir esforzándome; no falta mucho para lograr y demostrar”, mencionó el delantero azulcrema durante el día de medios previo a la final de Copa MX.

Contrario a los rumores en torno a problemas en el vestidor, Henry luce tranquilo y dispuesto a mantener actitud positiva para revertir la situación.

“Hay que seguir trabajando y esforzándose, porque al final de todo va a surgir lo mejor de ti y todos se van a dar cuenta de ellos. Eso es lo que siempre tengo en la cabeza y que mis padres me han enseñado”, reveló.



Meter goles está en sus manos. Eso ha llevado al delantero a convertirse en uno de los jugadores favoritos de la afición.