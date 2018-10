En León hay burlas para Cruz Azul antes de enfrentarse: “Le tengo más miedo a mi mamá”

Este miércoles Cruz Azul recibe a León en duelo de semifinales de la Copa MX y el delantero del cuadro peruano no se midió en sus comentarios para los celestes de quienes dijo que le “daba más miedo su mamá”.

"Miedo no, en lo personal mío no, miedo le tengo a mi mamá y nada más, miedo no le tengo a nada, jugar con Cruz Azul, es como jugar con cualquier equipo, es como si estuviera jugando con Lobos, sin menospreciar a nadie con Lobos ó Morelia para mí todos son equipos difíciles", afirmó Aquino.