Color: Daniela Basso, novia de Raúl Jiménez, se puso la azulcrema en el Azteca previo al Clásico

"Es algo que me da mucho gusto, ver que las mujeres tienen voz en el fútbol. Estar aquí significa festejar a la mujer y al hombre que apoya a la mujer y que también la deja brillar".

Daniela no pudo evitar acordarse del canterano azulcrema en un "América vs. Chivas" y agregó: "Raúl no puede dormir cuando hay estos partidos, lo primero que hace en la mañana es revisar el celular. Estará muy contento de que hoy ganen el Clásico Nacional".