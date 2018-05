Ultras y Drakas, todo menos fútbol

Junio de 2016. Marsella. Medio día y sol radiante. Las principales plazas de la ciudad lucían atestadas de miles de aficionados que con la excusa del fútbol visitaban la Costa Azul. La mayoría de ellos ingleses, ya que su selección jugaba por la zona. Francia era la sede de la Eurocopa de ese año. De pronto, como venidos de la nada, 200 rusos irrumpieron en la ciudad golpeando e hiriendo a todo el que se cruzaba en su camino. Tenían una presa predilecta: británicos. Algunos respondieron al ataque y otros, sin embargo, se protegían como podían de la bestial turba incontrolada que les acechaba. Daba igual si mostrabas signos de querer pelear o no. Daba igual en qué parte de la ciudad te intentabas proteger, se trataba de una emboscada pensada, meditada y entrenada durante meses.

Los ultras campan a su anchas por el fútbol ruso. No es algo nuevo hoy y no lo era en 2016. Los clubes, o les respaldan o miran sus pecados como el padre ve los errores de su hijo. Tal es el caso del vicepresidente del Spartak de Moscú, Naíl Izmáilov, cuyos comentarios no dejaron indiferente a nadie tras el partido de su equipo en Bilbao y en dónde un policía resultó muerto tras altercados con los ultras: "Cuando te atacan, te ves obligado a defenderte".