Presentaron la canción oficial del Mundial, la que escucharemos hasta en sueños

'Live It Up' se llama el tema oficial de Rusia 2018 y los intérpretes son nada menos que Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi. Aquí el audio.

Todo Mundial trae sus clásicos, como la mascota y la canción oficial. Esa misma que durante mucho tiempo escucharemos por todos lados y hasta soñaremos con ella. Bueno, ya fue presentado el tema oficial de Rusia 2018. Se titula 'Live It Up' y es interpretado por Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi.

Más allá de los nombres rutilantes, y de la mezcla entre español e inglés, cuesta enamorarse de la canción, al menos en un principio. Sabemos que luego de que la escuchemos hasta el cansancio nos irá inclinando la balanza desde el "no me gusta" hasta el "no está tan mal", pasando por "tiene algo... es pegadiza".



publicidad

Pero mejor juzguen por ustedes mismos, aquí tienen a 'Live It Up'.