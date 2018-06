Maradona explota contra México, Estados Unidos y Canadá por Mundial 2026

No se anda con medias tintas, fiel a su estilo tajante y polémico, Diego Armando Maradona criticó la designación tripartita para el Mundial de 2026: “No me gusta, absolutamente, no hay pasión”, indicó el ‘Pelusa’, al tiempo de criticar a los países involucrados, aunque sorprendió más su postura contra México, lugar en el que ganó la única Copa del Mundo de su carrera.