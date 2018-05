Del Respect a elegir a Rusia como sede del Mundial

Corría el minuto 73 del partido en la Arena Zenit de San Petersburgo. Rusia, que no ha dado color futbolísticamente en su camino preparatorio rumbo a su Mundial, enfrentaba a la selección de Francia.

El Zenit de San Petersburgo, club que juega en el inmueble donde se dieron gritos racistas contra Paul Pogba, es conocido y reconocido mundialmente por ser un escenario de constantes ataques contra futbolistas de color. No es una novedad para nadie que ciertos jugadores franceses fueran el blanco de ataque de los hinchas locales.

Por detalles así, por nombrar el más reciente, es que la elección de Rusia como sede de la Copa del Mundo ha sido sumamente criticada por el mundo del fútbol. Un país que, desde su gobierno, se ha dedicado constantemente a segregar y a discriminar, a impulsar en cierto sentido la violencia; no tiene la facultad suficiente de impedir que su gente se comporte adecuadamente en un evento donde asistirán millones de personas de todos los continentes.

"¡Terminen con esto! En muchos casos se superan los límites. Hay reglas de comportamiento, no únicamente en el estadio, también en la vida. Disponemos ya de medios para sancionar el racismo, pero o bien son demasiado débiles o bien los aficionados no los entienden", declaró de manera sorprendente el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Igor Lebedev, quien también es miembro del Partido Nacionalista LDPR.

Pero esto no es novedad. La FIFA lo sabía. Rusia y su filosofía extremista no comulgaba con esa bandera amarilla con letras celestes. Ese Respect que se lee en cada partido eliminatorio era una contradicción que el máximo organismo del fútbol aceptó al momento en que designó a la sede del Mundial de Rusia 2018.

Luego de la designación de la sede en 2010, Vladimir Putin prometió que la Copa del 2018 sería una de las más grandes en la historia, construyendo un Mundial fantástico y con las más altas normativas de calidad. Lamentablemente, en las palabras del mandatario ruso no hubo una ratificación severa y una condena contra el racismo.



El 19 de junio Rusia recibirá a Egipto, un país africano, en la Arena Zenit de San Petersburgo. Mientras los 22 jugadores salgan al campo, delante de ellos se podrá ver la bandera de Respect y seguramente habrá un discurso contra el racismo y la discriminación. Hasta ese momento, todo será luz y alegría. Veamos y esperemos que al minuto 73, y también al 90, todo siga igual. Si no, la condena contra los rusos se mantendrá, pero no solo contra la afición local, sino contra la propia FIFA que, tras ocho años, no consiguió erradicar el real y criticado problema que definió la elección de dicha sede.