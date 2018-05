Calendario semanal repleto de partidos amistosos previo al Mundial

El Mundial Rusia 2018 está cada vez más cerca. Faltan 17 días para presenciar el partido inicial entre la selección anfitriona y Arabia Saudita. Antes de eso, a partir del lunes 28 de mayo se disputarán 28 encuentros en un lapso de siete días con selecciones mundialistas involucradas.

México y sus rivales de la fase de grupos, el campeón Alemania, uno de los favoritos como Francia, también tendrá participación Argentina, España y Portugal, entre otros.

Los partidos del Tri:

- Contra Gales / lunes 28 de mayo (20:00 pm) / Pasadena.

- Contra Esocia / sábado 2 de junio (19:00 pm) / Estadio Azteca

Los rivales del Tri:

- Corea del Sur vs Honduras / lunes 28 de mayo (6:00 am)

- Corea del Sur vs Bosnia Herzegovina / viernes 1 junio (6:00 am)

- Austria vs Alemania / sábado 2 de junio (11:00 am)

- Suecia vs Dinamarca / sábado 2 de junio (12:45 pm)



El resto de la jornada quedaría de la siguiente manera. Argentina con la despedida de Messi y compañía en su país. Gareth Bale no jugará ante el Tri tras conquistar la Champions League. El resto de jugadores seleccionados que disputaron la final en Kiev no verán acción, tal es el caso de Cristiano Ronaldo.



Lunes 28 mayo

- Turquía vs Irán

- Portugal vs Túnez

- Italia vs Arabia Saudita

- Francia vs Irlanda

- Nigeria vs Congo

Martes 29 mayo

- Argentina vs Haití

- Perú vs Escocia

- Panamá vs Irlanda del Norte

Miércoles 30 mayo

- Japón vs Ghana

- Australia vs Rusia

Jueves 31 mayo

- Luxemburgo vs Senegal

- Ucrania vs Marruecos



Viernes 1 junio

- República Checa vs Australia

- Túnez vs Turquía

- Egipto vs Colombia

- Francia vs Italia

Sábado 2 junio

- Inglaterra vs Nigeria

- Bélgica vs Portugal

Domingo 3 junio

- Brasil vs Escocia

- Perú vs Arabia Saudita

- Costa Rica vs Irlanda del Norte

- España vs Suiza