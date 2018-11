Técnico de Boca Juniors alza la voz: "Estábamos claramente en desventaja ante River"

La Final de Copa Libertadores fue suspendida por segunda ocasión en espera de ser reprogramada, debido a que ambos equipos no se encontraban en igualdad deportiva, así lo dio a conocer Conmebol a través de un comunicado.



"No es lo que se vive previamente a una final lo que nos tocó vivir ayer. Claramente estábamos en desventaja ayer, estabamos en desventaja deportiva hoy, y lo mejor para Boca era no jugar porque no estabamos en las mismas condiciones que River", aseguró el técnico xeneize, que habló ante los medios por primera ocasión tras lo sucedido.