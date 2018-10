Semifinales de Libertadores ya tienen fecha y hora

Las semifinales de la Copa Libertadores de América ya tiene fechas y horarios. River Plate recibirá al Gremio el martes 23 de octubre en 'El Monumental' a las 19:30 hora local, 18:30 ET. Boca Juniors , por su parte, jugará la ida en 'La Bombonera' al día siguiente contra Palmeiras , 21:45 hora local, 22:45 ET.

La vuelta del encuentro entre 'Millonarios' y 'Gaúchos' se llevará a cabo en la Arena do Gremio el martes 30 del presente mes a las 19:30 (20:30 ET) y los Xeneizes recibirán su revancha ante el 'verdao' el miércoles 31 a las 21:45 (22:45 ET) en Sao Paulo.