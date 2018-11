Presidente de River asegura que el partido de vuelta se jugará en el Monumental y con público

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo hoy que no tiene "ninguna duda" de que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugará en el estadio Monumental y ante la parcialidad local.

"River nunca quiso jugar con ventaja. Ayer firmamos jugar hoy a las 17, pero no se pudo y está bien. No tengo ninguna duda de que el partido se va a jugar en River y con gente", dijo en rueda de prensa D'Onofrio, quien se encargó de resaltar que el partido no fue "suspendido" sino "pospuesto".