Para River: ¿Esta Libertadores ahuyenta para siempre al Fantasma de la "B"?

Objetivamente hablando, el hecho de haber descendido es imborrable . Sin embargo, el discurso de burlarse en tono amistoso (y a veces no tan amistoso) del rival futbolístico es lo que está en tela de juicio tras la victoria de River Plate sobre Boca Juniors en la Libertadores 2018.

En otras palabras, el recuerdo de "El Fantasma de la B" ha dejado de ser la joya más valiosa en el estuche de memes de los hinchas de Boca, ya que su equipo perdió sobre el césped del Santiago Bernabéu ante River esa presunta superioridad moral de no haber descendido jamás.

Son ahora los seguidores de River Plate quienes tienen la joya de la corona en cuanto a burlas y recordatorios contra sus pares de Boca Juniors. Es una joya tan grande que el dilema se vuelve ¿usarla o no usarla?

En caso de no usarla, quizá se piense que se está desaprovechando el logro máximo de la historia de River. No obstante, objetivamente hablando, el mérito es incuestionable y no hace falta recordárselo a nadie: habla por sí solo. Los hinchas con memoria de Boca lo tendrán siempre presente cuando se hable de River.