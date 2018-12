¡No baja el fervor! Se incrementa en Buenos Aires la venta de artículos de River Plate y Boca Juniors

Además, señaló que también piden camisetas los turistas, sobre todo los brasileños, quienes “siempre” se llevan la de Boca. Pero no solo se venden camisetas, también aseguran que aumentó la venta de gorras, mochilas, bolsos y pelotas.

Otro vendedor, Gustavo Cerpa, de 21 años, dijo que en el local en el que trabaja también “se incrementó” la venta de camisetas, específicamente las de River Plate, porque no venden las de Boca Juniors: “Vienen a comprar familias, chicos, extranjeros también vienen varios, pero más que nada familias”, precisó.

“Compra gente de Brasil, España, Ecuador... De Perú también vino mucha gente. Hacen comentarios, no les gustó mucho el inconveniente (que derivó en que el partido se juegue en Madrid) porque muchas personas vinieron de afuera a ver el partido acá. Pero bueno, es el fútbol, es la pasión que ellos sienten”, añadió.

Entre la marea de personas que recorre la calle peatonal Florida se encuentra Javier, de 31 años, quien exhibe con orgullo su camiseta de Boca Juniors: “Mi tío es hincha de Boca a morir, de chiquito me insistió a ser de Boca , me compraba la camiseta, todo, pero ya de más grande yo fui comprándome algunas camisetas. Tengo camisetas de Boca, de la selección argentina, de todo”, señaló.

Javier asegura que en los últimos días aumentó la cantidad de personas que caminan por Buenos Aires con camisetas de River Plate o de Boca Juniors y sostuvo que hay muchos que, por temor a represalias, usan los colores pero no la equipación oficial.

“Hay mucha gente que por la misma rivalidad que hay se pone unos colores que no sean tan de River o de Boca, no se juegan tanto. Se ponen una camiseta azul, una gorrita azul, por el temor de que por ahí les pase algo en la calle con alguna persona y que haya algún problema. Acá en Argentina parece que no aprendimos todavía nada de lo que pasó y seguimos con esa rivalidad absurda de siempre”, valoró.