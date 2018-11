Luis Miguel, un hincha más de Boca Juniors para la final de la Copa Libertadores

El pasado mes de septiembre Luis Miguel estuvo presente en Las Vegas, Nevada para apoyar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la pelea que sostuvo ante Gennady Golovkin , el cantante no es ajeno al mundo del deporte y no solamente el boxeo le atrae.

“Conseguimos unas entradas para la platea alta y, aunque él no era ningún fanático del fútbol, ni lo dudó. Le encantó la idea de ir”, declaró Matías Mc Cluskey , quien fue representante de Luis Miguel por 10 años, al diario argentino Olé .

Evidentemente en ese momento Luis Miguel era la estrella del momento y era complicado que pasara desapercibido, pero el exrepresentante se las ingenio para que lograran estar en las gradas sin ser molestados. “Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía. Era irreconocible.En un gol de Boca, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luismi no entendía nada, se cagaba de risa y me dijo: ‘si supiera que me está abrazando a mí...’ Y después se clavó un Paty y una Coca, espectacular”, señala en la misma entrevista el representante.