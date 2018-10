La Libertadores se expande, la Liga MX y la MLS se incluirían a partir de 2020

México participó en la justa sudamericana de 1998 a 2015, en calidad de 'invitado', por lo que contaba con algunas desventajas, como entrar siempre en el bombo 4 cuando se formaban los grupos, no poder jugar la final de vuelta en territorio 'azteca' y no tener derecho a ganar un pase al Mundial de Clubes, no obstante, Cruz Azul, Chivas y Tigres lograron clasificar a la final en 2001, 2010 y 2015, respectivamente.