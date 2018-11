Filtran audio de líder de barra de River admitiendo organizar ataque al camión de Boca

“¿Te lo dije o no lo te lo dije? Me cagaron 7 millones de pesos a mí estos hijos de puta y 500 entradas. Yo te dije que les íbamos a romper culo, el partido no se juega, maestro. Que vengan y arreglen conmigo. Te dije yo ¿te queda claro?

“Ahora cuando salga, porque tengo la preventiva, no sé el lunes qué me va a decir el juez. Así que bueno, le cagué el partido. Los voy a reventar a estos hijos de puta, me sacaron hasta las armas, todo me sacaron. Estos no cagan más a nadie. Son 500 entradas, son dos mangos, reparto con los jueces. No, me rompieron el culo. Así que les suspendo el partido, le mande a los nenes, ¿viste? está bien, está bien y si siguen rompiendo las pelotas no se juega más porque mando yo acá", se escucha en la grabación la supuesta voz de Godoy.