Dani Alves considera la “vergüenza más grande” que el River vs. Boca se juegue en Madrid

Dani Alves no se guardó su opinión porque la Final de la Copa Libertadores entre River y Boca Juniors se jugará en Madrid, en la cancha del Santiago Bernabéu . El lateral brasileño calicó la decisión de definir al campeón del continente americano en suelo europeo como la “vergüenza más grande”.

“Para mi jugar un Boca- River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que voy a ver como jugador de fútbol y como sudamericano, como alguien que considera que este deporte se puede vivir con sentimiento, con pasión, pero sobre todo con respeto. Pienso que las otras personas que no tenían nada que ver tendrán que pagar por unos cuantos maleducados, que solo tenían esta posibilidad de ver un Boca- River en una Final y no lo van a poder ver porque lo han cambiado a Europa”, publicó Alves a través de sus redes sociales.