Boca Juniors-River Plate: ¿fútbol no apto para “millennials”?

Realmente todos somos millennials cuando no podemos prestarle atención a nada sin tocar la pantalla del teléfono cada cinco minutos. Las redes sociales llegaron para quedarse y, en términos futbolísticos, esto implica que quien diga haber visto ininterrumpidamente los 90 de cualquier partido francamente está diciendo mentiras.

El fútbol, por sí mismo y sin embargo, no irradiará esa aura de glamur y espectáculo que hoy día acapara la Champions League. Darío Benedetto no define ocasiones con la elegancia de Benzema y Leo Ponzio no filtra balones con la visión de Busquets.