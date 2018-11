Barros Schelotto: "No se puede inclinar la balanza a favor de un equipo"

El 2-2 con el que finalizó la final de ida de la Copa Libertadores, es consecuencia del alto nivel que mostraron tanto Boca Juniors como River Plate, según el DT Xeneize, Guillermo Barros Schelotto, no obstante, el no haber podido ganar en casa, no es una ventaja para 'el millonario', que enfrentará el juego de vuelta como local.